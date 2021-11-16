Перт, Австралия, 16 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Пошаговая стратегическая игра Warhammer 40,000: Battlesector выйдет на консолях PlayStation и в сервисе Xbox Game Pass уже в декабре 2021 года. Об этом пишет издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Релиз проекта намечен на 2 декабря. Сообщается, что консольная версия игры получит изменённый интерфейс и схему управления.

Напомним, что на PC релиз Warhammer 40,000: Battlesector состоялся в июле 2021 года. Игра получила преимущественно положительные отзывы от геймеров.