Брянск, , 10:43 — REGNUM В Брянской области 16 ноября подтверждено 490 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем было выявлено сутками ранее. Общее количество положительных диагнозов превысило 84 тысячи. Лаборатории за сутки проверили 2 646 тестов. Зарегистрировано 14 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Permkrai.ru

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С начала пандемии в Брянской области выявлен 84 421 носитель инфекции. Справились с заражением 75 199 человек, в том числе 260 — выписаны за истекшие сутки. от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 078 пациентов.

Лаборатории региона выполнили уже 1 041 393 исследования на коронавирус.