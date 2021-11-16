Ереван, 16 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» объявили бойкот парламенту во время заседания 16 ноября. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Parliament.am Здание парламента Армении

Как заявили народные избранники, причиной данного протеста стало то, что правительство не дает полной информации о том, что произошло на армяно-азербайджанской границе в связи с последним инцидентом.

«Оппозиция не раз пыталась внести в повестку парламента вопросы, обсудить факты, которые свидетельствуют об ущемлении жизненно важных прав народа Армении. Мы требовали от правительства разъяснений и полноценного информирования населения», — сказал депутат от блока «Армения», экс-министр обороны республики Сейран Оганян перед объявлением бойкота.

Секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что оппозиционные депутаты вернутся в парламент, когда на заседаниях будут рассматривать важные для страны вопросы, а не законопроект «О ртути».

Напомним, на армяно-азербайджанской границе начался новый виток напряженности. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы накануне пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. В Баку заявили, что ВС Азербайджана действовали на своей территории и отвечали на «провокации» армянской стороны.