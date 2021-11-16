Кито, 16 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Правительство Эквадора объявило, что оно утвердит ряд правил, чтобы силы безопасности могли гарантировать постепенное применение силы с целью решения таких проблем, как тюремный кризис, в результате которого несколько дней погибло более шестидесяти заключенных тюрьмы Гуайякиль. Об этом пишет агентство EFE.

TryJimmy Тюрьма

В послании к нации президент страны Гильермо Лассо заявил, что для того, чтобы гарантировать, что «общественные силы имеют необходимые инструменты для защиты граждан и контроля над тюремной системой», будут утверждены «нормы постепенного применения силы». О том, какими будут эти нормы, президент не пояснил.

Лассо также признал, что кризис также является результатом игнорирования государством проблемы, которая существует уже много лет.