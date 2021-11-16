Челябинск, 16 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM ХК «Трактор»

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У «Металлурга» отличились форварды Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик.

В овертайме победу «Трактору» принёс точный бросок нападающего Владимира Ткачёва.

На сегодняшний день «Трактор» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 46 очков. «Металлург» идёт на первом месте в Восточной конференции с 47 очками.

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