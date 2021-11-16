Тюмень, 16 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Тюмени почётным консулом Армении назначен Абрам Овеян. Об этом сообщает пресс-служба МИД России в Екатеринбурге.

Cre.tyumentel.ru 21-11-16 10-25-18

Абрам Овеян всю свою сознательную жизнь прожил в Тюмени. Окончил тюменский государственный университет. Является генеральным директором одной из ведущих строительных компаний региона «Тюменьтел».

За успешную работу отмечен знаком «Почётный строитель России» и званием «Заслуженный строитель Российской Федерации». Абрам Овеян помогает развивать дзюдо в Тюменской области, курирует благотворительные проекты. Воглавляет областной союз армян.