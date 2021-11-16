Улан-Удэ, 16 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Бурятии за месяц цены на продовольственные товары выросли в среднем на 1,6%. При этом плодоовощная продукция в октябре подорожала гораздо существеннее — на 5,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Антон Привальский ИА Красная Весна . Овощи на рынке

Наиболее резко выросли цены на свежие огурцы — в 1,7 раза, помидоры — на 41,2%, картофель — на 6,4%. В то же время капуста подешевела на 15,7%.

Из прочих продовольственных товаров подорожали куриные яйца (+9,2%), зелёный чай (+7,5%), рыбные консервы (+6,5%), ягоды замороженные и сметана (+4,5%), пиво отечественное (+3,5%) и так далее.

«Среди прочих продовольственных товаров подешевели: филе рыбное — на 3,9%, консервы овощные для детского питания — на 2,8%, хлопья из злаков, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) — на 2,5%», — добавили в службе статистики.