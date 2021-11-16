Нефть пытается развить восходящий импульс
Москва, 16 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Отметившись в моменте на десятидневных минимумах, к концу торгов 15 ноября нефть вернулась на уровни закрытия 12 ноября в районе $82 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
Нефть
«Сегодня, 16 ноября, нефть марки Brent пытается развить восходящий импульс, приближаясь к двадцатидневной скользящей средней, которая может оказать сопротивление при отсутствии значимых драйверов роста.
Сейчас рынок находится в относительно стабильном состоянии. Повода для возвращения к недавним долгосрочным максимумам не наблюдается, но и на спадах активизируются покупки, что обусловило диапазонные торги.
Более внятному движению в северном направлении препятствуют ожидания профицита предложения в начале 2022 года и крепкий доллар, который вчера снова вырос в ответ на сильные данные по производственной активности в округе Нью-Йорка.
Впрочем, сегодня волатильность на рынке черного золота может повыситься в контексте широко ожидаемого отчета МЭА.
Если прогнозы агентства относительно роста мирового спроса окажутся оптимистичнее, чем у ОПЕК и минэнерго США, у Brent появится шанс на успешное возвращение за пределы упомянутой скользящей средней, которая проходит в районе $83,50 за баррель.
Дополнительно оживить ход торгов способны данные по розничным продажам в США и еженедельная статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.
В случае реализации негативного сценария в контексте отраслевых событий фьючерсы вернутся под отметку $81», — считает эксперт.
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