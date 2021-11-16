Монреаль, Канада, , 10:34 — REGNUM Китайская компания miHoYo открыла новую студию по разработке видеоигр в Монреале (Канада). Об этом сообщило издание Eurogamer.

Genshin Impact Скриншот с YouTube

Новая студия займётся созданием крупнобюджетной игры с открытым «паранормальным миром» и геймплеем, основанном на стрельбе. Дополнительные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что компания miHoYo наиболее известна как автор популярной приключенческой ролевой игры Genshin Impact. Проект получил множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

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