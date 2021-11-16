Кито, 16 ноября 2021, 10:32 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что его страну атакуют мафии наркоторговцев, пытающиеся взять под контроль тюрьмы, и обвинил преступников в убийствах заключенных. Об этом сообщает агентство EFE.

Тюрьма
Тюрьма
Todayonline.com

При этом Лассо признал, что кризис также является результатом игнорирования государством проблемы, которая существует уже много лет.

Ранним утром 13 ноября в результате массового убийства в тюрьме Гуайякиль погибли 68 заключенных.

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