Кито, , 10:32 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что его страну атакуют мафии наркоторговцев, пытающиеся взять под контроль тюрьмы, и обвинил преступников в убийствах заключенных. Об этом сообщает агентство EFE.

Тюрьма Todayonline.com

При этом Лассо признал, что кризис также является результатом игнорирования государством проблемы, которая существует уже много лет.

Ранним утром 13 ноября в результате массового убийства в тюрьме Гуайякиль погибли 68 заключенных.

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