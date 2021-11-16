Кито, 16 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что его страну атакуют мафии наркоторговцев, пытающиеся взять под контроль тюрьмы, и обвинил преступников в убийствах заключенных. Об этом сообщает агентство EFE.

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При этом Лассо признал, что кризис также является результатом игнорирования государством проблемы, которая существует уже много лет.

Ранним утром 13 ноября в результате массового убийства в тюрьме Гуайякиль погибли 68 заключенных.