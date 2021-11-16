Краснодар, 16 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря станет новым этапом развития курортов Краснодарского края. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя информацию о планах завершить проект к 2024 году.

Никич Трасса

«Трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря пойдет в обход Краснодара. Она позволит разгрузить заторы, снизить аварийность и сделать проезд к побережью для жителей и туристов максимально комфортным. Мы с нетерпением ждем реализации проекта. Уверен, он станет новым этапом развития курортов Краснодарского края и автотуризма в России, — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

На Кубани в настоящее время продолжается строительство автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. 51-километровый участок, который строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», соединит курорты Кубани и Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации ряда проектов. В частности, он сообщил, что подготовку транспортной оси Север — Юг «Автодор», которая соединит Санкт-Петербург с курортами Кубани и Крымом через Москву и Краснодар, планирует завершить к 2024 году.