Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM В Ростовской области к зиме подготовлено около 500 единиц специальной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 ноября.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В случае сильного снегопада транспортные артерии будут расчищать 220 комбинированных дорожных машин, 77 автогрейдеров, 33 роторных снегоочистителя, 90 погрузчиков и 58 единиц бульдозерной техники.

Для оперативного реагирования на тревожные сигналы круглосуточное дежурство с 1 ноября несут сотрудники всех дорожных организаций в Ростовской области.