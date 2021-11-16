В Ростовской области подготовили снегоуборочную технику к зиме
Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Ростовской области к зиме подготовлено около 500 единиц специальной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 ноября.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
В случае сильного снегопада транспортные артерии будут расчищать 220 комбинированных дорожных машин, 77 автогрейдеров, 33 роторных снегоочистителя, 90 погрузчиков и 58 единиц бульдозерной техники.
Для оперативного реагирования на тревожные сигналы круглосуточное дежурство с 1 ноября несут сотрудники всех дорожных организаций в Ростовской области.