Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Ростовской области к зиме подготовлено около 500 единиц специальной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В случае сильного снегопада транспортные артерии будут расчищать 220 комбинированных дорожных машин, 77 автогрейдеров, 33 роторных снегоочистителя, 90 погрузчиков и 58 единиц бульдозерной техники.

Для оперативного реагирования на тревожные сигналы круглосуточное дежурство с 1 ноября несут сотрудники всех дорожных организаций в Ростовской области.