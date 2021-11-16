Волгоград, , 10:34 — REGNUM Замену сразу двух двустворчатых ворот проводят специалисты на действующем шлюзе № 30 в районе Волжской ГЭС под Волгоградом. Подобный ремонт выполняется впервые в России, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе администрации региона.

Шлюз №30 у Волгоградской ГЭС Https://www.volgograd.ru/

Новую технологию применяет волгоградское предприятие, одновременная замена конструкций позволит в два раза сократить время работ. В ремонте задействован самоходный плавучий кран «Могучий» — он может поднимать объекты весом до 350 тонн и при этом самостоятельно перемещаться по внутренним водным путям. Полностью реконструкция шлюза завершится в 2022 году.

«Это важное событие для всей нашей страны, не только для региона. Такого уникального решения не было ни на одном гидроузле ни в советское время, ни сейчас: меняют одновременно две створки ворот. Благодаря этому мы абсолютно не заходим в период, когда идёт навигация, и сокращаем сроки работ на восемь месяцев», — отметил в ходе рабочей поездки на гидроузел губернатор Андрей Бочаров.

Шлюз № 30 был открыт 10 апреля 1959 года, его полезная длина железобетонной камеры составляет 290 м, ширина — 30 м. Сооружение используют не только для прохождения судов, но и для пропуска рыбы на нерест.