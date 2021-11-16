Под Волгоградом проводят уникальную реконструкцию шлюза
Волгоград, 16 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Замену сразу двух двустворчатых ворот проводят специалисты на действующем шлюзе № 30 в районе Волжской ГЭС под Волгоградом. Подобный ремонт выполняется впервые в России, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе администрации региона.
Новую технологию применяет волгоградское предприятие, одновременная замена конструкций позволит в два раза сократить время работ. В ремонте задействован самоходный плавучий кран «Могучий» — он может поднимать объекты весом до 350 тонн и при этом самостоятельно перемещаться по внутренним водным путям. Полностью реконструкция шлюза завершится в 2022 году.
Шлюз № 30 был открыт 10 апреля 1959 года, его полезная длина железобетонной камеры составляет 290 м, ширина — 30 м. Сооружение используют не только для прохождения судов, но и для пропуска рыбы на нерест.