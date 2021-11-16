Москва, , 10:30 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, утром доллар торгуется на Московской бирже по курсу 72,55 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С одной стороны, российскому рублю оказывают поддержку корректирующиеся после недавнего снижения нефтяные фьючерсы.

С другой стороны, валютных трейдеров продолжают нервировать возросшие в последние дни политические риски вокруг ситуации на границе Польши и Белоруссии.

Пока достигнуто некоторое равновесие, и рынок ждет дальнейшего развития ситуации.

Из значимых новостей этой недели можно отметить выход статистических данных по инфляции в еврозоне (ИПЦ) и данные по рынку труда в США.

Но главное внимание будет приковано к политическим новостям и развитию ситуации с кризисом на границе Белоруссии и Польши», — пояснил эксперт.

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