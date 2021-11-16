Москва, 16 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, утром доллар торгуется на Московской бирже по курсу 72,55 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С одной стороны, российскому рублю оказывают поддержку корректирующиеся после недавнего снижения нефтяные фьючерсы.

С другой стороны, валютных трейдеров продолжают нервировать возросшие в последние дни политические риски вокруг ситуации на границе Польши и Белоруссии.

Пока достигнуто некоторое равновесие, и рынок ждет дальнейшего развития ситуации.

Из значимых новостей этой недели можно отметить выход статистических данных по инфляции в еврозоне (ИПЦ) и данные по рынку труда в США.

Но главное внимание будет приковано к политическим новостям и развитию ситуации с кризисом на границе Белоруссии и Польши», — пояснил эксперт.

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