Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Максимальный рост коммунальных тарифов в Петербурге в 2022 году составит 3,5%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Квитанция ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне появилась информация о том, что федеральное правительство одобрило максимальную отметку роста в 6,3%, однако власти Петербурга остановились на ранее принятой. С новыми тарифами жители города окажутся с 1 июля 2022 года.

«Первоначально правительство России установило для Санкт‑Петербурга предельный индекс равный 6,3%, но мы согласовали снижение этого уровня. Регулирование тарифов — это баланс прежде всего интересов жителей и ресурсоснабжающих организаций. Мы учли инвестиционные программы модернизации инженерно-энергетического комплекса, но защита интересов наших горожан должна быть на первом месте», — пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ежегодно правительство Петербурга устанавливает рост тарифов ниже предельной планки, которую утверждает правительство страны. Так, например, 2020 году он составил 3,5% вместо 3,8%, а в 2021 году — 3,3% вместо 3,5%.