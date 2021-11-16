Ульяновск, , 10:26 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и её ребёнка-инвалида. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о происшествии в селе Красная Зорька Барышского района 14 ноября 2021 года. В ходе надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокуратура установила, что в одном из домов обнаружены трупы ребёнка-инвалида и его матери. По предварительной информации ведомства, они могли погибнуть в результате пожара.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Ход расследования взят надзорным ведомством на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление МЧС по Ульяновской области отмечало, что в тушении пожара в селе Красная Зорька участвовали 18 спасателей. В результате возгорания уничтожены две квартиры, кровля и пристрой на площади 54 и 32 кв. метра соответственно, 300 кв. метров хозпостроек.

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