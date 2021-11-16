Варшава, 16 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, состоится релиз масштабного обновления для многопользовательского экшена Outriders. Об этом пишет издание Eurogamer.

Outriders (game)

Обновление под названием New Horizon добавит в игру четыре новые миссии и систему «трансмогрификации» (индивидуализации снаряжения). Помимо этого, разработчики исправили некоторые технические ошибки и поработали над балансом проекта.

Добавим, что в 2022 году Outriders ждёт крупное сюжетное дополнение. Оно будет называться Worldslayer.