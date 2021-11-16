Москва, , 10:23 — REGNUM С 2023 года в Новой Москве могут начать строительство первых небоскрёбов, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в интервью агентству «Москва».

Строительство Pixabay.com

Высотки должны появиться на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке, где сейчас ведётся строительство дорог и инженерных сетей.

Жидкин рассказал, что уже проектируются спортивный комплекс, школа и два детских сада.

«Было уже решение о предоставлении инвесторам первых девяти-десяти участков — они уже начали проектировать объекты жилой и нежилой недвижимости. Также под нежилую недвижимость готовятся дополнительные участки на торги. Небоскрёбы, я думаю, начнут строить в 2023 году», — сказал он.

На территории АДЦ планируется строительство высотных зданий до 40 этажей.