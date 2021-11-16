Тбилиси, , 10:22 — REGNUM Нарушитель государственной границы является преступником, а не политзаключенным, это касается и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил журналистам депутат парламента Грузии, комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Саакашвили назвала «политическим заключенным» депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. Подобные заявления также сделали лидеры ряда грузинских оппозиционных партий.

«Каждый, кто не уважает наши законы и говорит, что нарушитель границы являются политическим заключенным, не может быть другом Грузии. Получается, что он не уважает законы и суверенитет Грузии», — сказал Самхарадзе.

Он добавил, что за Саакашвили также числятся преступления, совершённые с 2003 по 2012 год.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее он был заочно обвинён по двум уголовным делам и приговорён к шести годам лишения свободы. Он также проходит обвиняемым по двум делам. Кроме того, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы Грузии, так как Саакашвили вернулся на родину нелегально, в контейнере с продуктами.

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