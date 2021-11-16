Тбилиси, 16 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Нарушитель государственной границы является преступником, а не политзаключенным, это касается и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил журналистам депутат парламента Грузии, комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Ранее Саакашвили назвала «политическим заключенным» депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. Подобные заявления также сделали лидеры ряда грузинских оппозиционных партий.

«Каждый, кто не уважает наши законы и говорит, что нарушитель границы являются политическим заключенным, не может быть другом Грузии. Получается, что он не уважает законы и суверенитет Грузии», — сказал Самхарадзе.

Он добавил, что за Саакашвили также числятся преступления, совершённые с 2003 по 2012 год.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее он был заочно обвинён по двум уголовным делам и приговорён к шести годам лишения свободы. Он также проходит обвиняемым по двум делам. Кроме того, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы Грузии, так как Саакашвили вернулся на родину нелегально, в контейнере с продуктами.