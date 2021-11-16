Копейск, Челябинская область, , 10:21 — REGNUM В Копейске Челябинской области 36-летний гражданин задержан за причинение смерти по неосторожности своей супруге и двоим детям. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Пожар

Mchs.gov.ru

Следователи считают, что в начале ноября он самостоятельно смонтировал газовые оборудование и баллон для отопления в своём доме. При этом он не обладал специальными навыками.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября при пожаре и взрыве газа погибли супруга гражданина, а также сын и дочь. По данным следственных органов, причиной трагедии стала утечка газа.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале возбудили дело о гибели женщины и двоих детей при пожаре