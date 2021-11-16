Уфа, 16 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Более 300 площадок намерены оформить в рамках подготовки к празднованию Нового года в Уфе. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Анна Алябьева ИА REGNUM В новогоднем городке были залиты две горки

Сообщается, что для недопущения массового скопления жителей и гостей города число новогодних площадок в Уфе планируют увеличить. Так, в 2019 году в Уфе были украшены 85 площадок, в 2020 году — 247 площадок, в 2021 году планируется оформить 321 территорию.

Ёлки будут украшать площади имени Салавата Юлаева и имени Ленина. Кроме этого, символ нового года и ледовые городки установят на двадцати районных площадках. Планируется также обустроить новогодние площадки в 120 дворах, планируется залить 88 хоккейных коробок. В Уфе намерены организовать работу 21 катка. Ёлки также планируют установить на территориях 70 торговых центров, промышленных и других предприятий.

Сообщается, что в настоящий момент специалисты завершили монтаж пиксельной ели на площади имени Салавата Юлаева.

«Согласно проекту входная группа будет представлять собой конструкцию в виде чисел «2022». Кроме того, здесь будут установлены ледовые фигуры Деда мороза и Снегурочки, светодиодные конструкции — фигуры в виде падающих комет, и ледовый городок с лабиринтом. Также предусмотрена праздничная иллюминация фонтана в виде цветка курая и оформление опор освещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе этой зимой намерены максимально использовать реагент «Бионорд».