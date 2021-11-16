Сиэтл, США, 16 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Разработчики из Ska Studios показали новые фрагменты игрового процесса из своего проекта Salt & Sacrifice. Об этом пишет издание Eurogamer.

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В новых роликах разработчики показали главную особенность проекта — охоту на могущественных магов. При этом, они отметили, что всю игру можно пройти в кооперативе с напарником.

Релиз Salt & Sacrifice состоится в начале 2022 года. Игра станет эксклюзивом консолей PlayStation и магазина Epic Games Store (PC).