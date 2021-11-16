Якутск, , 10:18 — REGNUM Прокуратура Якутии выявила множество недочётов при реализации нацпроектов в республике. В том числе проблемы есть со сносом аварийного жилья, сроками строительства многоквартирных домов, соблюдением требований строительных норм и правил охраны труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Также прокуратура обнаружила нарушения законодательства о закупках. Кем именно были допущены эти нарушения и по каким нацпроектам, надзорное ведомство не уточняет. Всего было проведено 24 выездных осмотра объектов, где идёт строительство или реконструкция. Рейды проводились в девяти районах Якутии.

«Приняты прокурорами меры реагирования по нарушениям законодательства о закупках, выявлены факты отставания подрядчиков от графиков строительства многоквартирных домов, нарушения требований строительных норм, охраны труда, на низком уровне остаются темпы сноса расселяемых аварийных домов, что обусловлено, в том числе недостаточностью финансирования указанных мероприятий из средств местных бюджетов», — подчеркнули в прокуратуре.

За устранением недочётов надзорное ведомство намерено внимательно следить.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прокуратура региона сделала вывод, что по итогам 2020 года Якутия не исполнила показатели, запланированные по нацпроектам. Недоделки, были по «Здравоохранению» и «Демографии». Один объект не достроен в срок, другой — принят в ненадлежащем состоянии.