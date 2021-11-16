Гвадалахара, Мексика, 16 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в матче третьего тура Итогового турнира WTA. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Саккари Мария (Греция)

Саккари заняла второе место в своей группе и вышла в полуфинал турнира. Ранее полуфиналистками стали испанки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса, а также представительница Эстонии Анетт Контавейт.

В полуфинале Саккари сыграет с Контавейт, а Бадоса — с Мугурусой.

Напомним, действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая выиграла соревнования в 2019 году. В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.