Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM Строительная готовность самой крупной школы на юге России составляет 13%. К работам на участке, расположенном на улице Зорге в Ростове-на-Дону, подрядчик приступил в июле 2021 года.

Школа Admtyumen.ru

«Объект очень крупный и должен быть на постоянном контроле. Нельзя опаздывать ни на один день, чтобы точно в намеченный срок и без ущерба для качества завершить строительство. Необходимо максимально сократить срок от завершения строительства до ввода объекта в эксплуатацию», — сказал донской губернатор Василий Голубев.

В настоящее время на объекте изготавливают арматурные каркасы, возводят монолитные конструкции здания, прокладывают инженерные коммуникации. Завершить строительство школы планируется до конца октября 2023 года.

ИА REGNUM сообщало, что в образовательном учреждении смогут получать знания 1 650 ребят. Объект возводится в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. Стоимость работ составляет 1,6 млрд рублей.

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