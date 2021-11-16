Севастополь, 16 ноября 2021, 10:15 — REGNUM Более 20 тыс. тонн винограда получено хозяйствами Севастополя в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства города 15 ноября.
Урожай этого года на 23% превысил показатели 2020 года. Средняя урожайность винограда выросла по сравнению с прошлым годом на 17,9% и составила 49,3 центнера с гектара.
На данный момент в плодоносящем состоянии находится около 5 тысяч га севастопольских виноградников.
Как сообщало ИА REGNUM, урожай винограда в Краснодарском крае в 2021 году оказался ниже показателей прошлого года на 7%, причиной стали погодные условия.