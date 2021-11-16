Москва, , 10:15 — REGNUM Россию в январе-сентябре 2021 года посетили 8,8 миллиона иностранцев. По сравнению с допандемийным 2019 годом поток иностранных туристов сократился в 24 раза, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из всех посетивших за девять месяцев Россию иностранцев туристические цели визита задекларировали 175,8 тыс. раз. Общий въездной поток иностранцев сократился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Лидером въездного туризма в Россию стала Куба (44,4 тыс. визитов), на втором месте — Германия (совершили 25,9 тыс.), на третьем — ОАЭ (18 тыс.). В пятерке лидеров оказались Турция (15 тыс.) и Индия (10,6 тыс. визитов).

Также в топ-10 вошли туристы из Катара (9 тыс. визитов), Сербии (5,6 тыс.), Казахстана (5,3 тыс.), Армении (4,7 тыс.) и США (3,8 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, Россию в январе-июне 2021 года посетили 64,4 тыс. иностранцев. Поток интуристов сократился в 31 раз.

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