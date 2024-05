Вашингтон, 16 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Компания Microsoft готовится к премьере документального сериала об истории игровой консоли Xbox. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Xbox Series X

Сериал будет называться Power On: The Story of Xbox и состоять из шести эпизодов, посвящённых истории появления консоли Xbox. Премьера запланирована на 13 декабря 2021 года.

Напомним, что 15 ноября 2021 года прошло праздничное событие в честь 20-летия с релиза консоли Xbox. Создатели платформы анонсировали новые игры и официально представили телесериал по франшизе Halo.