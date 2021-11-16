Ипатово, Ставропольский край, , 10:14 — REGNUM В Ставропольском крае житель Ипатовского городского округа незаконно владел автоматом Калашникова. Стреляя из него и угрожая убийством, он требовал денег в долг и был задержан. По факту незаконного обращения с огнестрельным оружием и высказываний угрозы убийством возбуждено уголовное дело, сообщили 16 ноября в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомат Kurdpa.net

Из материалов дела стало известно, что однажды ночью владелец автомата пришел в нетрезвом виде к своему знакомому — жителю села Тахта.

«Держа в руках предмет, похожий на автомат, стал требовать денег в долг. Получив отказ, злоумышленник дважды выстрелил в воздух», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В ходе инцидента потерпевший сумел отстегнуть от автомата магазин с патронами, после чего нападавший скрылся. Однако его нашли и доставили в отделение МВД, где он признался, что оружие нашел у себя на чердаке несколько лет назад. При обыске у злоумышленника обнаружили автомат, два магазина и более полусотни патронов. Как оказалось, 58-летний нападавший ранее был неоднократно судим. Теперь ему придется вновь сесть на скамью подсудимых.