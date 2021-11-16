Челябинск, , 10:13 — REGNUM В Челябинской области одна из фирм уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 43 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Налоги

Kakprosto.ru

Преступление совершалось в 2017—2018 годах. Руководство предприятия предоставляло в налоговые органы заведомо ложные данные, которые позволили организации получить налоговые вычеты по налогам на прибыль и на добавленную стоимость.

Сейчас идут следственные действия. Следователям предстоит установить лиц, причастных к преступлению.