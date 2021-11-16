16 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Различные кризисы, возникающие сейчас в Восточной Европе, служат предупреждением о том, что считать, что Россия просто примет любое положение дел, которое санкционирует западный альянс (судьба «Северного потока — 2», будущее Лукашенко, будущая траектория Украины), — очень рискованное мероприятие.

Александр Белов, , 11:03 — REGNUM



Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В конце 2020 года я обсуждал с коллегами то, по какой траектории пойдут отношения между Россией и Западом. Мои собеседники в целом были настроены оптимистически относительно того, что скоро всё должно было пойти «по-нашему». Россия переживала период падения цен на энергоносители и ощущала на себе последствия пандемии COVID-19», — пишет Николас Гвоздев в статье, вышедшей 15 ноября в The National Interest.

«Многие ожидали, что благодаря действиям лидера оппозиции Светланы Тихоновской и массовым протестам Александр Лукашенко окажется там же, где и его украинский коллега Виктор Янукович в 2014 году — в российской эмиграции, перестав играть какую бы то ни было значимую роль, тогда как Белоруссия с опозданием встанет на тот же прозападный курс, что и ее более крупный южный сосед», — добавил он.

Кроме того, несмотря на начавшийся в США процесс импичмента президента Дональда Трампа, Киеву всё равно было поставлено оружие, а с его военными занимались западные инструкторы. Благодаря этому вооруженные силы Украины должны были бы сдерживать и отбросить «сепаратистов» на востоке, используя те же методы, которыми так искусно воспользовался Азербайджан в своем столкновении с Арменией. Кроме того, были большие надежды на то, что обещанные реформы смогут гарантировать вступление бывшей советской республики в евроатлантические институты, начиная с НАТО.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки Kremlin.ru

Введенные в последний момент санкции США, как ожидалось, должны были нанести смертельный удар по газопроводу «Северный поток — 2», вынудив Россию по-прежнему использовать Украину в качестве страны-транзитера для экспорта энергоносителей в Европу. Одновременно с этим благодаря новым источникам энергии и новым инфраструктурным проектам объемы продажи российского топлива сократились бы в еще большей степени. Лишенный доходов и вынужденный решать огромное число внутренних проблем, Кремль должен был бы проявить гораздо большую сговорчивость в вопросе предпочтений Вашингтона.

В свою очередь расчет России заключался в том, чтобы в конце концов Москва сможет наладить свои отношения с Западом на основе прагматического взаимодействия. И события на протяжении большей части 2021 года, казалось, подтвердили правильность этих расчетов. Так, был закончен трубопровод «Северный поток — 2», тогда как администрация Джо Байдена — пусть и с неохотой — достигла договоренности с Германией по поводу условий, при которых российский газ может поступать напрямую в Германию, минуя Украину. Президент Байден во время своего визита в Европу публично поставил под сомнение скорое вступление Украины в НАТО, заявив, что эта страна далека от выполнения условий, необходимых для рассмотрения ее кандидатуры.

В то же самое время Тихоновская превратилась в европейский эквивалент венесуэльского Хуана Гуайдо. Более того, российское правительство выдержало публичную критику своего отношения к оппозиционным фигурам, таким как Алексей Навальный, или в связи с инцидентом с рейсом Ryanair в Белоруссии. Тогда самолет ирландской авиакомпании был перенаправлен и посажен в Минске, где силы безопасности республики арестовали летевших на нем белорусских диссидентов. Наконец, стали говорить о том, что во имя борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды проекты «зеленой энергетики» в России могут быть освобождены от существующих или будущих санкций США и ЕС.

Алексей Навальный в зале суда Mos-gorsud.ru

Однако источником беспокойства для внешнеполитического истеблишмента по-прежнему является то, что никогда нельзя быть окончательно уверенным в том, что эти прагматические соглашения будут ратифицированы и соблюдаться другой стороной. Прежде всего эту ситуацию иллюстрирует, с точки зрения Кремля, продолжающаяся сага вокруг «Северного потока — 2». От запуска трубопровод отделяет всего лишь необходимость получения сертификации со стороны немецких регулирующих органов, решение которых должно быть подтверждено на уровне Европейского союза. Благодаря этому появляется время для введения новых санкций, а также возможность, что новое правительство в Германии поставит точку в этом проекте.

«Я считаю, что различные кризисы, возникающие сейчас в Восточной Европе, — размещение российских войск на границе с Украиной , попытки использовать поток мигрантов из Белоруссии в Европейский союз в качестве инструмента давления, решение Газпрома придерживаться строгого соблюдения своих газовых контрактов и не производить дополнительные поставки на европейские спотовые рынки, даже недавние испытания противоспутниковой системы, в результате которых образовалось поле обломков, увеличившее риски для Международной космической станции, — служат предупреждением о том, что считать, что Россия просто примет любое положение дел, которое санкционирует западный альянс (судьба «Северного потока — 2», будущее Лукашенко, будущая траектория Украины), — очень рискованное мероприятие», — отметил Гвоздев.

Происходящее является своеобразным стресс-тестом: миграционный кризис обнажает разногласия внутри ЕС и НАТО. Рост цен на энергоносители и возможный дефицит приведут к повышению цен на всё, от отопления до продуктов питания (поскольку недостаток этого топлива влияет не только на производство электроэнергии, но и на такие вещи, как производство удобрений).

Из-за потери стабильности во внутренней политике государств ЕС (и даже в США), в Москве уверены, что граждане стран Запада будут в меньше степени беспокоиться об изменении геополитического баланса в Восточной Европе и больше — о достижении договоренностей, благодаря которым будет поставляться топливо и произойдет снижение цен.

Более того, если во время правления Трампа Вашингтон продвигал идею о том, что страны ЕС должны готовиться к закупкам у США и Канады больших объемов энергоносителей — пусть даже и по более высоким ценам, — то из-за того, что китайские и японские компании скупили большую часть добытого в Западном полушарии топлива для удовлетворения своих потребностей, это предложение практически пропало с рынка. Одновременно с этим и Россия также начала направлять часть своих поставок энергии на восток.

Трасса газопровода «Сила Сибири» Gazprom.ru

Однако пока эта авантюра может быть безуспешной. Немецкие регулирующие органы официально пригласили государственную энергетическую компанию Украины для консультаций по процессу сертификации «Северного потока — 2». И ЕС, и НАТО ищут пути укрепления восточной границы. Уже говорится о том, что Польша превращается из страны, противоречащей либеральным ценностям Запада, в государство — бастион евроатлантического альянса, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил приверженность Франции обеспечению территориальной целостности Украины.

«Но каковы следующие шаги? Телефонные разговоры президента России Владимира Путина с уходящим канцлером Германии Ангелой Меркель указывают на то, что Кремль, изложив свою точку зрения, захочет поговорить и вернуться за стол переговоров, чтобы избежать дальнейшей эскалации — и в идеале вернуться к серии фактических уступок, существовавших еще летом, — терпимость к правлению Лукашенко, откладывание на неопределенное время вопроса о членстве Украины в НАТО и согласие на работу газопровода «Северный поток — 2» с гарантией продолжения транзита некоторых энергоносителей через Украину», — подчеркнул Гвоздев.

Однако по мере того, как ситуация накаляется, западные правительства могут начать проявлять меньшую склонность к тому, чтобы идти на эти компромиссы. Тогда всё будет зависеть от того, решит ли Россия пойти на дальнейшую эскалацию конфликта или же она решит, что дальнейшие шаги будут контрпродуктивными. Именно в этой зоне неопределенности сейчас существуют все стороны.