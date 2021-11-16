Москва, , 10:13 — REGNUM Деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов и в том числе — через ЗАГСы, пресекла Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом 16 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что был задержан 21 организатор и активный участник преступной группы и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, уточняется, что, по версии следователей, участники преступной группировки за денежное вознаграждение помогали гражданам других стран изготавливать поддельные документы, заключать фиктивные браки и устанавливать отцовство над детьми, которые имеют гражданство РФ для того, чтобы легализовать пребывание в стране путем оформления российского гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Ростовской области пограничники задержали нелегальных мигрантов. Проникнуть на территорию России нарушители пытались в обход пункта пропуска.