Джакарта, , 10:11 — REGNUM В министерстве внутренних дел Индонезии заявили, что власти хотят объявить 1 марта национальным праздником, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дата 1 марта связана с наступление, которое произошло в 1949 году в Джокьякарте.

«Надеемся, что до 1 марта или февраля 2022 года дата будет объявлена», — говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

С конца 2018 года предпринимаются попытки сделать 1 марта национальным праздником. Однако в начале 2020 года этот процесс был остановлен из-за пандемии.

1 марта может стать Днем обеспечения государственного суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что нынешнее наводнение на Калимантане было вызвано повреждением водосборных бассейнов.

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