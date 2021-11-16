16 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Подпорожье, Ленинградская область, , 10:42 — REGNUM В Ленинградской области открыли автомобильное движение по капитально отремонтированной плотине Верхне-Свирской ГЭС. Паром «Аркадий Филатов», который во время ремонтных работ заменял переправу, ушёл к месту постоянной дислокации. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM Очередь на паром «Аркадий Филатов» на другой берег Свири (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 мая текущего года плотина Верхне-Свирской ГЭС, по которой проходит дорога, связывающая два берега судоходной реки Свирь в районе города Подпорожье, была закрыта на капитальный ремонт. На время работ было налажено грузо-пассажирское сообщение через реку с помощью парома «Аркадий Филатов».

Паромная переправа через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Очередь из машин на паромную переправу через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM Очередь из машин на паромную переправу через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Паромная переправа через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

А спустя полгода с начала капитальных работ, утром 16 ноября, дорога по плотине вновь стала доступна для автомобилистов, из-за чего паром «Аркадий Филатов», который всё это время исправно помогал автомобилистам «форсировать» Свирь, ушёл обратно в посёлок Вознесенье, где работал до этого.

Река Свирь (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Паccажиры на пароме «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM Паром «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Паромная переправа через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Паccажиры на пароме «Аркадий Филатов» (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

«Аркадий Филатов» перевёз 143 тысячи машин, совершив почти пять с половиной тысячи рейсов. Постоянной переправой в городе вскоре будет новый мост-гигант через Свирь, стройка которого идёт со значительным опережением графика», — подчеркнули в обладминистрации.

Строительство моста через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительство моста через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.) Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что с 2020 года ведется активное строительство нового моста через реку Свирь, который должен снизить автомобильную нагрузку на плотину Верхне-Свирской ГЭС. В июне 2021 года правительство России выделило 700 млн рублей из федерального бюджета для ускорения работ по возведению моста.

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