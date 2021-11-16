Байкальск, Иркутская область, , 10:08 — REGNUM Совместными усилиями чиновников и учёных удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации близ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, где за годы работы предприятия скопилось огромное количество опасных отходов, которые могут попасть в Байкал. Подробности заседания по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которое провела заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко 16 ноября сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Целлюлозно-бумажный комбинат. Байкальск

«Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК», — сообщила Виктория Абрамченко.

«За весь период из «проблемных» карт-накопителей удалено 89 611 кубических метров надшламовой воды. Принятые меры по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК позволили нам избежать критической ситуации — перелива воды на поверхность. Хотя погодные условия, обильное таяние снега в Саянах и продолжительные дожди, увеличивали риски», — пояснил губернатор Приангарья области Игорь Кобзев.

Председатель научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков представил заключение научно-технической экспертизы технических предложений организаций-разработчиков, которые войдут в проект рекультивации. С учетом исследований Центра лабораторного анализа и технических измерений Росприроднадзора, Российская академия наук утвердила экспертное научно-техническое заключение с рекомендациями: использовать для очистки щелокосодержащих сточных вод технологическое решение с использованием метода фильтрации и обратного осмоса; для решения вопроса переработки содержимого карт шламонакопителей использовать технологию, основанную на методе последовательной двуступенчатой обработки содержимого карт без выемки специальными препаратами с получением безопасного инертного материала в сочетании с технологией глубинной массовой стабилизации, основанной на применении комплексных минеральных вяжущих добавок.

«Выбранные технологии войдут в проектную документацию по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в части полигонов «Солзанский» и «Бабхинский», а также территории, занятой канализационно-очистными сооружениями с производственными помещениями, содержащими черный щелок», — отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Также участники межведомственной рабочей группы обсудили вопросы, касающиеся развития города Байкальска. Вице-премьер отметила работу по созданию проекта социально-экономического развития города.

«Важно не только убрать копившиеся десятилетиями промышленные отходы, но и создать среду для дальнейшего развития города. Байкальск станет первым экогородом, где будет проведена реновация с учетом экологических стандартов, котельная переведена на экологичные виды топлива, запущены проекты благоустройства и улучшения среды для жизни граждан», — сказала Виктория Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, многие годы Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат отравлял байкальские берега шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами. Но и после закрытия, на котором еще несколько лет назад настоял российский президент Владимир Путин, проблемы никуда не делись. Государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» по поручению главы государства разработан стратегический мастер-план развития Байкальска.

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