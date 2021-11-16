Оренбург, , 10:05 — REGNUM Оренбург из бюджета региона получит средства на закупку новой коммунальной техники. Городу выделяют 101 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Колонна коммунальной техники Дарья Антонова © ИА REGNUM

Планируется приобрести 27 единиц техники, большую часть из которой можно использовать в течение всего года. Поставка новых машин ожидается до конца 2021 года.

Парк муниципальных коммунальных предприятий Северного и Южного округов пополнят девять тракторов МТЗ с различным навесным оборудованием, два ломовоза, два самосвала, многофункциональная машина с вакуумным оборудованием SWEEPER, шесть комбинированных дорожных машин, несколько погрузчиков и автогрейдер.