Калуга, , 10:19 — REGNUM В Калужской области будут строже контролировать соблюдение санитарных норм в связи пандемией COVID-19 в торговых центрах, гостиницах, на предприятиях общественного питания, объектах культуры и в общественном транспорте. В частности, за неделю в регионе было составлено 239 протоколов об административных правонарушениях в общественном транспорте. Об этом 16 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Проверка соблюдения масочного режима в салоне автобуса Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Заместитель губернатора области Константин Горобцов поручил руководителям муниципалитетов и контролирующих структур усилить контроль за соблюдением санитарных норм, прежде всего в общественном транспорте ‑ и не только на предмет санобработки, но и на соблюдение гражданами масочного режима. Руководителям муниципальных образований было дано поручение увеличить количество единиц транспорта на маршрутах в часы пик.

«Прошу руководителей автотранспортных предприятий запретить водителям покидать остановку, двигаться по маршруту, пока все пассажиры не будут иметь полностью одетые на лица маски», — отметил Константин Горобцов.

По состоянию на 16 ноября суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Калужской области составил 21,6 на сто тысяч населения (по Российской Федерации — 26,2).

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 49%