Ульяновск, , 10:04 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска планируют построить новое дошкольное учреждение, на что предусмотрено из бюджетов трёх уровней почти 250 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении конкурса в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Детский сад Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик». Речь идёт о выполнении работ по проектированию и строительству детского сада на 160 мест в Засвияжском районе Ульяновска по улице Шигаева.

Согласно документу, на проектирование предоставляется 60 дней, на строительство — 12 месяцев. Предполагается, что это будет двухэтажное здание площадью 4230,3 кв. метра (уточняется проектом). Также будет предусмотрен подвал для прокладки инженерных коммуникаций и помещений технического назначения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 249 948 680 рублей. Данные средства выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов, в том числе в 2021 году предусмотрено 27 869 277 рублей, в 2022 году — 222 079 402 рубля.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок назначено на 9 декабря.