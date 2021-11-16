Уфа, 16 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Уфа подтвердила статус города-миллионника. Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров на оперативном совещании в муниципалитете.

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Он напомнил, что первые официальные результаты будут получены в январе 2022 года.

«Однозначно можно сказать, что Уфа подтвердила статус города-миллионника», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по предварительной информации, переписью населения в Башкирии было охвачено свыше 4,1 млн человек.