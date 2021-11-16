Кызыл, 16 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Туве с 16 ноября вводится практика регулярных выездов вице-премьеров и министров в районы для общения с жителями. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Глава Тувы Владислав Ховалыг

По его словам, за каждым членом правительства закреплён определённый район, за развитие которого он будет нести персональную ответственность вместе с руководителями муниципалитетов. Глава региона добавил, что встречи с гражданами и общение в формате «Прямого разговора» нужны, чтобы власти понимали, как их действия отражаются на жизни людей.

«Мы должны вести такую сверку постоянно. Слушать и слышать земляков и корректировать планы сообразно с их мнением, оценками ситуации, проводить своего рода привязку наших проектов и программ к конкретной местности», — отметил он.