Москва, , 10:01 — REGNUM Законопроект о размерах расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Предлагается закрепить в статье 1251 Уголовно-процессуального кодекса РФ положения, согласно которым вопрос о размере расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю, если потерпевший обжаловал в суд постановление, принятое дознавателем, следователем или прокурором, разрешается непосредственно судом.

При рассмотрении жалобы судья проверяет законность и обоснованность решения, а также на основании доводов, изложенных в жалобе, необходимость и оправданность расходов потерпевшего, связанных с выплатой вознаграждения его представителю, путем исследования в судебном заседании представленных документов.

Размер таких расходов определяется судом с учетом уровня инфляции.

Законопроект внесен в Госдуму рамках реализации постановления Конституционного суда.