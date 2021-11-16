Манагуа , , 10:01 — REGNUM Глава Национальной ассамблеи (парламента) Никарагуа Густаво Поррас раскритиковал резолюцию Организации американских государств касательно выборов никарагуанского президента. Об этом пишет агентство EFE.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, парламентский совет созвал специальное заседание на 16 ноября для обсуждения декларации, отвергающей резолюцию 51-й Генеральной Ассамблеи Организации американских государств, которая отвергла всеобщие выборы 7 ноября, на которых победил Даниэль Ортега.

Поррас подчеркнул, что, осудив выбор народа Никарагуа, ОАГ показала себя как «своего рода министерство по делам колоний империи янки».