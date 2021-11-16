Манагуа , 16 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Глава Национальной ассамблеи (парламента) Никарагуа Густаво Поррас раскритиковал резолюцию Организации американских государств касательно выборов никарагуанского президента. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

По его словам, парламентский совет созвал специальное заседание на 16 ноября для обсуждения декларации, отвергающей резолюцию 51-й Генеральной Ассамблеи Организации американских государств, которая отвергла всеобщие выборы 7 ноября, на которых победил Даниэль Ортега.

Поррас подчеркнул, что, осудив выбор народа Никарагуа, ОАГ показала себя как «своего рода министерство по делам колоний империи янки».