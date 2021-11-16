Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве за январь-август 2021 года экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники составил $819,39 млн, что почти в четыре раза больше, чем в 2019 году, сообщается на портале мэра столицы.

Фармацевтика Pharma.net.ua

С начала 2021 года столица поставила фармацевтическую продукцию в 114 стран, это на 17 стран больше, чем в 2020 году. Основные покупатели: Аргентина, Индия, Мексика, ОАЭ, Италия и страны ближнего зарубежья.

За восемь месяцев экспорт медицинской продукции составил более $69 млн, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Продукция медицинской промышленности направлена в 92 страны — Нидерланды, Германию, Францию и страны ближнего зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на долю Москвы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% — фармацевтической продукции.

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