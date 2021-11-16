Варшава, 16 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения по поводу «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

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«Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона, Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения не выступают ведущими игроками», — пишет он.

Под ведущими странами, уточнил Будзиш, Россия подразумевает Германию и Францию. Исторический опыт подсказывает Варшаве «питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову».

В случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы, подытожил обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава находящейся у власти в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский анонсировал саммит в Варшаве, куда пригласил правых и консерваторов, заседающих в Европарламенте.

Со своими единомышленниками он планирует обсудить «нечеткую структуру и цели» ЕС и предложить «глубокую реформу» Евросоюза, которая позволит вернуться к начальным идеям и сохранить «суверенитет государств».

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